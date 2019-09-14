Украину накроют дожди: синоптик назвал дату резкого похолодания

В сентябре украинцев ждут дожди и похолодание / reneeannsmith.com

В ближайшие дни Украину накроет волна похолодания, сообщил народный синоптик Леонид Горбань.

По его прогнозу, к 17 сентября Украина окажется в зоне действия циклона, который принесет осадки.

"Температура воздуха в этот период понизится до 18-19 градусов тепла. Второго понижения температуры стоит ждать в период с 26 по 27 сентября. Температура воздуха упадет до 15-17 градусов тепла, а ночная снизится до 7-9 тепла. Также в конце месяца - с 27 по 28 сентября стоит ожидать дождей", - подчеркнул Горбань в комментарии Апострофу.

Напомним, ранее синоптик предупредила украинцев о резком похолодании.