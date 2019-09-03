Синоптик предупредила украинцев о резком похолодании: карта прогноза погоды

В Киеве 4 сентября пройдет дождь и похолодает до +20 градусов / УНИАН

В среду, 4 сентября, в Украине ожидается ощутимое похолодание, заявила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, на Север, Запад, центральные и часть Одесской области ждет полоса низкой температуры воздуха. Днем ожидается + 17 + 24 градуса.

Она подчеркнула, что в восточных регионах, на юго-востоке, а также в Днепропетровской области еще будет сухо и жарко, до + 26 + 32 градуса.

"Похолодание принесет атмосферный фронт. Он приведет дожди на Правобережье. В Киеве 4 сентября погода изменится: пройдет дождь и похолодает до +20 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 м/с", - написала она в Facebook.

/ wetter3.de

"В дальнейшем температура воздуха будет выравниваться", - добавила Диденко.

Напомним, ранее был опубликован неожиданный прогноз погоды до конца 2019 года.