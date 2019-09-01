"Вперед, в осень": синоптик рассказала о погоде в Украине в начале недели

В Киеве в понедельник будет сухо, солнечно и тепло / sunhome.ru

В понедельник, 2 сентября, в Украине ожидается сухая, малооблачная погода, лишь в Карпатах возможен локальный дождь, гроза.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, температура воздуха ожидается + 28 + 32 градуса, ночью столбики термометров покажут + 12 + 17 градусов.

Она подчеркнула, что в Киеве также будет сухо, солнечно и тепло, максимальная температура будет около +30 градусов.

"Температура воздуха еще улыбается лету, оглядываясь, выворачивая шею. Но ночная и утренняя уже дергают за руку вперед, в осень", - добавила она в Facebook.

/ wetterzentrale.de

Напомним, ранее был опубликован неожиданный прогноз погоды до конца 2019 года.