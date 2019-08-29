"Уже не вполне лето": синоптик рассказала о погоде в конце августа

В Украине началось бабье лето / molbuk.ua

В пятницу, 30 августа, погоду в Украине антициклон обусловит солнечную сухую погоду с умеренным ветром, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, температура воздуха в течение дня составит + 25 + 29 градусов, на западе и юге местами до +32, на северо-востоке ожидается + 22 + 25 градусов.

Она подчеркнула, что в Киеве 30-го августа ожидается сухая ясная погода, температура воздуха ближайшей ночью + 13 + 16 градусов, завтра днем около +27 градусов.

В Киеве и окрестностях ночью и рано утром ветер будет южным, слабым, утром и до обеда юго-восточный, немного с порывами до 8-10 м / с, дальше днем юго-восточный, умеренный, вечером - ближе к восточному, слабый, отметила синоптик в Facebook.

Диденко также напомнила, что 28 августа началось бабье лето.

"Обычно, оно продолжается до 11 сентября.А если лето бабье, то оно не вполне лето", - добавила она.

Напомним, ранее был опубликован неожиданный прогноз погоды до конца 2019 года.