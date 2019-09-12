Украину накроют дожди: синоптик предупредила о резком похолодании

В Киеве осадки наиболее вероятны ночью и утром 14 сентября / opogode.ua

В субботу и воскресенье, 14 и 15 сентября, на большей части территории Украины погоду будет определять холодный атмосферный фронт, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, фронт обусловит на Западе и Севере Украины осадки, при этом также ожидается снижение температуры воздуха.

В то же время в пятницу, 13 сентября, синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду, в пределах Украины температура воздуха ожидается + 24 + 30 градусов.

По ее словам, в Киеве в ближайшие сутки осадков не ожидается, завтра днем температура воздуха составит около + 28 градусов. Вместе с тем в столице дождь наиболее вероятен ночью и утром 14 сентября.

/ wetteronline

Напомним, ранее был опубликован неожиданный прогноз погоды до конца 2019 года.