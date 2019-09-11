"Задождит, похолодает": погода в Киеве скоро испортится – синоптик

В субботу погода в Киеве испортится, предупредил синоптик / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в четверг и пятницу, 12-13 сентября, погода в Киеве днем будет сухой и теплой, максимальная дневная температура составит +28 и +27 градусов соответственно.

В субботу, 14 сентября, в Киеве задождит, а температура днем не превысит +21 градус, говорится на сайте Укргидрометцентра.

Синоптик отметил, что в воскресенье, 15 сентября, в столице станет еще холоднее - максимальная дневная температура составит +17.

Прогноз погоды, Киев:

12 сентября: ночью +11…+13, днем - +26…+28, переменная облачность;

13 сентября: ночью +11…+13, днем - +25…+27, переменная облачность;

14 сентября: ночью +11…+13, днем - +19…+21, днем и ночью ожидается дождь, возможна гроза;

15 сентября: ночью +7…+9, днем - +15…+17, днем прогнозируется дождь.

Ранее была спрогнозирована погода на месяц - синоптик сообщил, что особенностью сентября 2019 года станет температура воздуха, она будет немного выше, чем в предыдущие годы.