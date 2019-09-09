Синоптик назвал особенность сентября 2019

В сентябре 2019-го будет немного теплее, чем в предыдущие годы, спрогнозировал синоптик / Reuters

Прогнозируемая погода на сентябрь-2019 в нашей стране не будет сильно отличаться от погоды, которая была в прошлые годы.

Погода в Украине на протяжении первого месяца лета будет немного теплее, чем в предыдущие годы, спрогнозировали в Украинском гидрометцентре.

Синоптик добавил, что количество осадков ожидается в пределах средних многолетних значений - 32-70 мм, а в горных районах местами может выпасть 80-100 мм.

Погода в сентябре прогнозируется не очень холодная - средняя температура прогнозируется 14-19 градусов, а в горных районах - 11-12 градусов, а это на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань предупредил, что в 2019-м осень придет в Украину раньше 15 сентября. Эксперт отметил, что 11-13 сентября погода в Украине будет дождливой, днем температуре не превысит отметку в +20 градусов.