Синоптик назвал особенность сентября 2019

Погода в Украине в сентябре не будет очень холодной, отметил синоптик.
Прогнозируемая погода на сентябрь-2019 в нашей стране не будет сильно отличаться от погоды, которая была в прошлые годы.
Погода в Украине на протяжении первого месяца лета будет немного теплее, чем в предыдущие годы, спрогнозировали в Украинском гидрометцентре.
Синоптик добавил, что количество осадков ожидается в пределах средних многолетних значений - 32-70 мм, а в горных районах местами может выпасть 80-100 мм.
Погода в сентябре прогнозируется не очень холодная - средняя температура прогнозируется 14-19 градусов, а в горных районах - 11-12 градусов, а это на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань предупредил, что в 2019-м осень придет в Украину раньше 15 сентября. Эксперт отметил, что 11-13 сентября погода в Украине будет дождливой, днем температуре не превысит отметку в +20 градусов.