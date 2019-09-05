Когда наступит осень в Украине 2019: народный синоптик назвал дату

В Украину осень 2019 придет раньше 15 сентября, спрогнозировал народный синоптик / Reuters

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину осень придет раньше 15 сентября.

Погода в Украине 11-13 сентября будет дождливой, рассказал эксперт Фактам.

По его словам, днем температуре не будет выше +20 градусов, а ночью может опускаться ниже отметки в +5.

"…В октябре погода в Украине будет классической осенней, но разной в северных и южных регионах… на юге тепло сохранится и температура днем будет доходить до 22 градусов тепла, а на севере - будет на 5-7 градусов ниже", - заявил Горбань.

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