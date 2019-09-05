Синоптик сказала, когда в Украине будет по-летнему тепло

В Украине скоро будет по-летнему тепло, спрогнозировала синоптик / Reuters

Погода в Украине может улучшиться на следующей неделе, 9-15 сентября, - будет по-летнему тепло.

До конца текущей недели температура будет постепенно повышаться, рассказала замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня Фактам.

По ее словам, на протяжении ближайших двух дней на Левабережье и в центральных областях местами прогнозируются кратковременные грозовые дожди, а потом будет сухо и тепло.

"До конца этой недели температура будет постепенно повышаться, а на следующей неделе станет по-летнему тепло… Днем будет 23−28 градусов выше нуля", - сказала синоптик.

Ранее сообщалось, что 6-7 сентября в Киеве ожидается несущественное потеплеет, а 8 числа в столице прогнозируется почти +30. Напомним, синоптик прогнозировал, что в сентябре 2019 температура в Украине будет выше, чем обычно.