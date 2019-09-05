Прогноз погоды: Киев скоро прогреется почти до +30

В Киеве 8 сентября будет почти +30, спрогнозировал синоптик / УНИАН

В четверг, 5 сентября, погода в Киеве ожидается осенняя - днем максимальная температура воздуха может составить +23 градуса, существенные осадки не прогнозируются.

В пятницу и субботу, 6-7 сентября, в столице немного потеплеет - максимальная дневная температура составит +25 градусов, спрогнозировали в Украинском гидрометцентре.

Скоро - в воскресенье, 8 числа, в столице днем будет почти +30.

Прогноз погоды, Киев 5-8 сентября:

5 сентября: днем +21…+23, без существенных осадков;

6-7 сентября: ночью +13…+15, днем - +23…+25, без осадков;

8 сентября: ночью +15…+17, днем - +26…+28, преимущественно без осадков.

Ранее был обнародован прогноз погоды на месяц - в Украине в сентябре 2019 года ожидается преобладание сухих, солнечных дней, а температура воздуха может быть выше, чем обычно - в пределах 20-25 градусов.