Украину заморозит и завалит снегом: синоптики дали неожиданный прогноз на осень

В ноябре стоит ожидать резкого перехода к холоду

По прогнозу синоптиков, осенью 2019 года изменчивость погодных условий будет усиливаться.

Вместе с тем стоит ожидать отсутствия интенсивных дождей, говорится в прогнозе на meteoprog.ua.

Погода в сентябре и октябре должна быть приятной. Сентябрьские дни порадуют нас температурой воздуха выше обычной, в пределах 20-25 градусов по Цельсию.

В эти месяцы будут преобладать сухие, солнечные дни. При этом в октябре солнечных дней будет достаточно, а средняя температура воздуха будет выше многолетней нормы, а значит, октябрь обещает быть теплым. Месяц не будет слишком влажным или слишком засушливым.

Читайте такжеОсень близится: синоптик назвала дату похолоданияПо прогнозу синоптиков, во второй половине ноября возможны резкие перемены погоды: помимо холода, ожидаются осадки мокрого снега и даже снегопады.

Температура воздуха будет постепенно понижаться в октябре и ноябре, но солнце все равно будет обеспечивать достаточно тепла, чтобы проводить время на природе. Резкое изменение погоды наступит с середины ноября. Тогда холодный воздух из Сибири прорвётся в Европу. Холодный атмосферный фронт увеличит риск снегопадов в третий осенний месяц.

В ноябре мы переживем резкий переход к холоду, который будет сопровождаться осадками, добавили синоптики.

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Напомним, ранее синоптики порадовали прогнозом погоды на начало осени.