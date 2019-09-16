Погода с хвостами: синоптик рассказала, где завтра ждать снега / 1zoom.ru

Прогноз погоды на завтра, 17 сентября, обещает существенное похолодание – не только Украине, но и Европе в целом.

В частности, Норвегию во вторник уже засыплет снегом, предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Мощный циклон на севере будет завтра махать хвостами атмосферных фронтов, вызывая там же, на севере, дожди и сильный ветер. Даже снег уже появится, например, в Норвегии. Домахается одним фронтом этот циклон и к нам", – рассказала Диденко.

Читайте такжеУкраину завалит снегом: синоптики шокировали прогнозом о заморозкахПогода завтра в Украине будет с дождями на западе, в центре и местами на юге и востоке. Без дождей останутся разве что Крым и южный хвостик Одесской области. Также в сухой зоне окажется север Украины.

Западный и северо-западный ветер временами будет с сильными порывами.

Температура воздуха будет холодной: столбики термометров опустятся до +13-18 градусов днем. Теплее всего традиционно будет на юге и юго-востоке – до +19-25 градусов. А вот ночью придется хорошенько кутаться в одеяла: ожидается +6-12 градусов, на юге – до +15 градусов.

Погода в Киеве 17 сентября выдастся без осадков, но еще холоднее, чем погода сегодня: днем прогнозируется не выше +18 градусов с западным порывистым ветром. Синоптик советует одеваться потеплее.

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В дальнейшем погода в Украине ожидается дождливой и с порывистым ветром.

Уже во второй половине этой недели на севере, северо-востоке и западе страны ночью вероятны небольшие заморозки.

Ранее в Карпатах температура воздуха резко упала до +3 градусов. По данным Укргидрометцентра, погода в Украине в первый день новой недели преимущественно будет сухой и облачной в большинстве регионов, а на западе возможны дожди.