Дожди, грозы и пугающий снег: чем порадовала украинцев синоптик

Погода на сентябрь 2019 в Украине: когда потеплеет / 1zoom.ru

Погода в Украине завтра, 19 сентября – в праздник Михайлово чудо – будет с сюрпризами.

Синоптик Наталья Диденко обещает, что дожди и грозы еще позаливают страну (практически везде, кроме юга), но столбики термометров жадно потянутся вверх – до 13-18 градусов днем, а на юге – и до +14-20 градусов. При этом мокрый снег ожидается на высокогорье Карпат.

Заморозки заложены в прогноз погоды для Украины на 20-22 сентября.

"Все испугались снега в Карпатах. И правильно. Атмосферу надо уважать. Однако это было в горах, местами, преимущественно даже на высокогорье, что для второй половины сентября – вообще ничего экстраординарного", – отметила Диденко.

Погода в Киеве 19 сентября будет местами с дождем и повсеместно – с порывистым ветром с северо-запада. Температура воздуха поднимется совсем незначительно – около +14 градусов днем и до +15 градусов при прояснениях.

Погода на сентябрь 2019 в Украине: когда потеплеет

Потепление ожидается с воскресенья, 22 сентября.

"В конце недели – в начале следующей нас ждет отличная погода", – заверила синоптик.

Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение. Погода в Киеве 18 сентября будет дождливой, холодной и ветреной.

Перед этим синоптик предупредил о резком похолодании. В Украине температура воздуха ночью существенно снизится, ожидается снег.