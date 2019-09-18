Дожди, грозы и пугающий снег: чем порадовала украинцев синоптик

Прогноз погоды в Украине на завтра обещает "синоптическую пощаду".
Погода в Украине завтра, 19 сентября – в праздник Михайлово чудо – будет с сюрпризами.
Синоптик Наталья Диденко обещает, что дожди и грозы еще позаливают страну (практически везде, кроме юга), но столбики термометров жадно потянутся вверх – до 13-18 градусов днем, а на юге – и до +14-20 градусов. При этом мокрый снег ожидается на высокогорье Карпат.
Заморозки заложены в прогноз погоды для Украины на 20-22 сентября.
"Все испугались снега в Карпатах. И правильно. Атмосферу надо уважать. Однако это было в горах, местами, преимущественно даже на высокогорье, что для второй половины сентября – вообще ничего экстраординарного", – отметила Диденко.
Погода в Киеве 19 сентября будет местами с дождем и повсеместно – с порывистым ветром с северо-запада. Температура воздуха поднимется совсем незначительно – около +14 градусов днем и до +15 градусов при прояснениях.
Погода на сентябрь 2019 в Украине: когда потеплеет
Потепление ожидается с воскресенья, 22 сентября.
"В конце недели – в начале следующей нас ждет отличная погода", – заверила синоптик.
Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение. Погода в Киеве 18 сентября будет дождливой, холодной и ветреной.
Перед этим синоптик предупредил о резком похолодании. В Украине температура воздуха ночью существенно снизится, ожидается снег.