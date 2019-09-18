Ветер, дождь и холод: в Украине объявили штормовое предупреждение

В ГосЧС объявили первый уровень опасности

Погода в Украине в среду, 18 сентября, резко ухудшилась – по стране объявлено штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают, что по Киеву и Киевской области днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности - желтый. Кроме того, сегодня ночью в западных областях, днем в Украине также ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с – в ГосЧС объявили первый уровень опасности.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра свидетельствует, что сегодня днем возможны дожди во всех областях, кроме Николаевской. В Волынской, Ровенской и Львовской областях температура воздуха днем упадет до +12 градусов. На юге Украины столбики термометров поднимутся до +18…+20 градусов. В Крыму также задождит, там температура воздуха днем достигнет +19…+21 градуса.

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Восток Украины в среду накроет дождями. Днем воздух прогреется до +16…+18, ночью ожидается +9…+11. В южных областях, кроме Николаевской области, также пройдут дожди. Температура воздуха днем достигнет +18…+20, ночью ожидается +13…+15.

Погода в Киеве 18 сентября будет дождливой. Температура воздуха днем составит лишь +13…+15 градусов, ночью ожидается +8…+10.

Прогноз погоды на 18 сентября / Фото Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталия Диденко предупреждала, что 18 сентября Украина окажется между мощным антициклоном Hanneke над Великобританией и масштабным циклоном Ignaz на северо-востоке. По ее прогнозу, в среду станет прохладнее на несколько градусов, также ожидаются периодические дожди. Кроме того, Украину накроет сильный, вплоть до штормового, ветер.