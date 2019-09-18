  1. Главная
  3. Синоптик

Украину завалит снегом: синоптик предупредил о резком похолодании

18 сентября 2019, 04:30

В Украине температура воздуха ночью существенно снизится.

Карпаты, зима, снег
В Карпатах возможен мокрый снег

В пятницу, 20 сентября, на высокогорье Карпат ожидается мокрый снег. Как рассказали в Украинском гидрометцентре, ночная температура в Украине снизится до +4 градусов.

"19 сентября без осадков, лишь днем в западных и северных областях местами небольшой дождь, 20 сентября в Украине, кроме юга, небольшие дожди, в Карпатах возможен мокрый снег", - подчеркнули синоптики.

По данным специалистов Укргидрометцентра, температура ночью опустится до +4+10 тепла, днем +11+17, на юге и востоке страны до +20. Ветер будет западный и северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, пишет unn.com.ua.

Напомним, ранее синоптики заявили о том, что в Европе зимой прогнозируется значительное снижение температуры и обильные снегопады.

погода снег похолодание синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:22
В Сети выкатили список самых необычных и извращенных секс-привычек
04:58
"Фото с сосками": Диана Шурыгина взбудоражила сочными формами
04:30
Украину завалит снегом: синоптик предупредил о резком похолодании Видео
04:23
Любви все возрасты покорны: женщина удовлетворила любовника прямо в поезде
03:50
"Для алкашей": в сети показали необычную обувь, которая выручит любого тусовщика
03:05
"Многие останутся без субсидий": эксперт рассказал, когда ждать снижения цен на коммуналку Видео
02:35
Знаменитая поза Шерон Стоун: медики предупредили, почему нельзя сидеть "нога на ногу"
01:49
Модные свадебные платья: в чем играть свадьбу, пока високосный год не пришел Фото Видео
01:08
"Правильный читмил": диетолог посоветовала, как не срываться на диете
00:24
Медики рассказали, как пережить перепады атмосферного давления
00:12
Выборы на Донбассе: эксперт дал совет Украине, как подготовиться
17 сентября, вторник
23:52
Зеленскому предстоят очень сложные переговоры с Трампом - эксперт
23:29
"Не на 20 лет, а пожизненно": Россия запретила въезд всем освобожденным из плена украинцам Видео
23:01
"Как Гитлер": поджогом автомобиля и дома Гонтаревой занимался друг ее сына – источник в МВД Видео
22:33
"Наплевать на интересы киевлян": Кличко решил распустить Киевраду Видео
22:30
Гороскоп на завтра: кому светит серьезный "удар по кошельку" и надувательства
22:18
Перевели через Гугл: в Львовской области установили безграмотные туристические указатели
21:52
"Сожгла 200%": у копов осталась только одна версия пожара в доме Гонтаревой Видео
21:23
С блэкджеком и шл*хами: сын Гонтаревой развратно отметил день рождения
20:46
Тупицкий стал новым главой Конституционного суда, Головатый - его зам
20:30
Крепостная 2 сезон: что было в 19 и 20 сериях сериала Видео
20:25
Михайлово чудо 2019: какие молитвы читать на замужество и от сил зла Видео
20:19
"Народ дурной, как пробка, будь артистом": дерзкий разговор онкологов из Института рака слили в Сеть Фото Видео
19:29
"Не нужно и не актуально": Аксенов выступил против переименования Крыма
19:26
Модный осенний маникюр 2019: шикарные идеи дизайна, 39 фото Фото Видео
19:11
В Украине появился Совет медийщиков: журналисты не в восторге
18:59
Рассталась с любимым ради Зеленского: пресс-секретарь президента откровенно рассказала о личной жизни
18:54
В ГБР озвучили сроки расследования убийства 5-летнего Кирилла Тлявова
18:52
Бондарчук женится на Паулине Андреевой: что известно о свадьбе и гостях
18:32
Деятельность Кличко проверят: Кабмин дало добро
18:08
Левочкина, Соболев и Гончаренко: кто будет представлять Украину в ПАСЕ
18:06
Лукашенко категорично объявил, без кого не остановить войну на Донбассе Видео
18:04
Дженнифер Лоуренс тайно вышла замуж: кто стал мужем актрисы
18:00
Шахтер - Ман Сити: где смотреть игру и прогнозы на матч Лиги чемпионов
18:00
Свадебные прически осень-зима 2019-2020: модные варианты, 49 фото Фото
17:56
Кравчук рассказал, как Украина должна поступить с "формулой Штайнмайера"
17:49
Доктор Комаровский назвал табу в острый период бронхита
17:25
У Зеленского рассказали, как решили вопрос с жильем для освобожденных из лап Кремля моряков
17:11
В аннексированном Крыму удивили "нововведением" в школах
17:04
"Суд, Гаага": в Нидерландах снова взялись за дело ПриватБанка в Крыму
17:04
Журналистка показала, что спасли от огня в доме Гонтаревой: опубликованы фото Фото Видео
16:55
"Газом на зиму обеспечены": Нафтогаз похвастался закачкой в ПГХ Видео
16:45
В ООН рассказали, как связана выплата пенсий на Донбассе и целостность Украины
16:33
Общая семья: Путин нашел на глобусе еще одно "русское государство"
16:30
"Cекс": Леся Никитюк засветила голую попу
16:25
"Подонки надругались": в Украине осквернили памятник жертвам Холокоста Видео
15:58
Опасность отказа органов: у Заворотнюк новые симптомы
15:47
Компания HTC планирует возвращение: чем будут удивлять
15:30
"Все остается в планах": генерал оценил вероятность военного удара России по Украине
15:23
Под Киевом "близнецы" грабанули обменник и уехали на Porsche: СМИ узнали подробности Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять