Украину завалит снегом: синоптик предупредил о резком похолодании

В Карпатах возможен мокрый снег

В пятницу, 20 сентября, на высокогорье Карпат ожидается мокрый снег. Как рассказали в Украинском гидрометцентре, ночная температура в Украине снизится до +4 градусов.

"19 сентября без осадков, лишь днем в западных и северных областях местами небольшой дождь, 20 сентября в Украине, кроме юга, небольшие дожди, в Карпатах возможен мокрый снег", - подчеркнули синоптики.

По данным специалистов Укргидрометцентра, температура ночью опустится до +4+10 тепла, днем +11+17, на юге и востоке страны до +20. Ветер будет западный и северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, пишет unn.com.ua.

Напомним, ранее синоптики заявили о том, что в Европе зимой прогнозируется значительное снижение температуры и обильные снегопады.