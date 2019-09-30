Мороз в -10, снег и густой туман: синоптик предупредил об аномальной погоде в октябре

В конце октября выпадет снег/ Reuters

Погода в Украине в первую неделю октября будет относительно теплой. В среднем температура воздуха составит около 20 градусов тепла, на Юге столбики термометров доползут даже до значения в +24 градуса. Однако, не стоит особо обольщаться. Уже в конце месяца в Украину придут досрочные заморозки и даже ожидается первый снег – его принесет холодный арктический воздух.

Метеорологи условно разделили октябрь на три периода – каждый из них будет холоднее предыдущего, передают Акценты.

В частности, с 1 по 10 октября температура воздуха в Украине будет теплой. Воздух прогреется от +15 до +18 градусов днем. Период с 11 по 20 октября будет более прохладным и дождливым - температура воздуха не будет подниматься выше +14 градусов на юге Украины. Период с 21 по 31 октября станет самым холодным - максимальная температура воздуха будет составлять от +10 до +12 градусов. Кроме того, именно в этот период ожидается самый холодный день октября, когда температура воздуха опустится до -10 градусов по Цельсию. Кроме того, синоптики прогнозируют мокрый снег, а водителям и пешеходам советуют быть внимательными, поскольку Украину накроют сильные туманы – видимость составит не более чем на 100 метров.

Читайте такжеСнег, морозы и неожиданное потепление: стал известен прогноз погоды на октябрь-ноябрь 2019Напомним, ранее украинцев предупредили об аномальной погоде в октябре. В частности, в октябре 2019 года обильные дожди не предвидятся, большую часть первой половины месяца в Украине будет солнечно, температура составит +15 +18 градусов.

25 августа на базе отдыха в Лумшорах в Перечинском районе Закарпатской области выпал снег. При этом синоптики не прогнозировали на этот день вообще никаких осадковпо всей территории Украины, кроме Прикарпатья, где ожидались грозовые дожди. Кроме того, снег в Украине выпал не только в Карпатах, но и в городе Славянск Донецкой области. Фото с необычным для начала осени осадками опубликовали в Сети.