В украинском городе внезапно выпал сентябрьский снег

Снег в Славянске / Фото соцсети

Сентябрьский снег в Украине выпал не только в Карпатах, но и в городе Славянск Донецкой области. Фото с необычным для начала осени осадками опубликовали в Сети.

Снег в Славянске выпал в субботу, 21 сентября. Как видно на фото, снега совсем немного. Однако, сентябрь - слишком ранее время для его появления.

Снег в Славянске / Фото соцсети

Снег в Славянске / Фото соцсети

Напомним, 25 августа, на базе отдыха в Лумшорах в Перечинском районе Закарпатской области выпал снег. При этом синоптики не прогнозировали на этот день вообще никаких осадковпо всей территории Украины, кроме Прикарпатья, где ожидались грозовые дожди.

Как сообщал Главред, на 22 сентября в некоторых регионах Украины объявили штормовое предупреждение, также ожидаются заморозки. Кроме того, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды до конца осени 2019 года. По его словам, нынешнее похолодание продлится недолго – в Украину снова вернется тепло.