Приближается буря: синоптик предупредил украинцев об опасности

Погода в Украине испортится/ 1zoom.ru

Погода в Украине в воскресенье, 22 сентября, обещает желать лучшего - в некоторых регионах ожидается буря и заморозки.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что в воскресенье по всей Украине, кроме западных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. 23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы - заморозки 0-3 градуса, объявлен первый уровень опасности, желтый.

22-23 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киевской области 22 сентября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности). Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в самом Киеве.

Фото Укргидрометцентр

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на зиму 2019 - 2020 в Украине. По его словам, зима начнется рано, будет снежной и морозной.