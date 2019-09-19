Какой будет зима 2019-2020 в Украине: синоптик дал прогноз

Под конец зимы 2020 года придут сильные морозы / 1zoom.ru

Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на зиму 2019 - 2020 в Украине. По его словам, зима начнется рано, будет снежной и морозной.

Стартует зима 2019-2020 с плюсовой температурой, однако под конец придут сильные морозы.

"Холод продержится до середины марта. Только в конце апреля потеплеет. Лето теплое, а в августе - жаркое. Осень - холодная и сырая. В октябре и ноябре - возможны морозы", - отметил Горбань.

Напомним, британские метеорологи прогнозируют, что предстоящей зимой в Европе ожидается значительное снижение температуры и обильные снегопады. По долгосрочным прогнозам, в январе-феврале 2020 года температура в Европе будет самой низкой за последние тридцать лет.

Как сообшал Главред, по прогнозу ясновидящей Алены Куриловой, погода осенью 2019 года будет хмурой, ветреной и дождливой с бурями.