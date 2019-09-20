Украинцев напугали зимней погодой: синоптик предупредила о заморозках

Синоптик предупредила о заморозках в Украине

Ближайшей ночью в Украине установится холодная погода, сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, почти на всей территории страны столбики термометров опустятся до нуля градусов.

"Ноль градусов и ниже охватит практически всю Украину. Кроме Закарпатья, юго-восточной части и Востока. А это значит, что в рамках этой изотермы ближайшей ночью вероятны заморозки 0-3 градуса", - рассказала она в Facebook.

В то же время в субботу, 21 сентября, температура воздуха в Украине составит + 12 + 15 градусов, на юге ожидается + 14 + 19 градусов.

/ wxcharts.com

Синоптик прогнозирует дожди на Житомирщине, Ровенщине, в Днепропетровской области и в восточной части Украины. На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается.

По ее словам, в Киеве 21 сентября погода предполагается преимущественно сухой, но холодной и ветреной. Ночью ожидается +3 + 5 градусов, в окрестностях возможные заморозки 0 -3 градуса, днем температура составит около +12 градусов.

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"В воскресенье, 22 сентября, в столице существенно потеплеет до +20 градусов, будет много солнца, однако с порывистым ветром. День осеннего равноденствия, 23 сентября, также ожидается солнечным, однако снова немного похолодает", - добавила Диденко.

/ wetterzentrale.de

Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде до конца осени.