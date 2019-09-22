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Снег, морозы и неожиданное потепление: стал известен прогноз погоды на октябрь-ноябрь 2019

22 сентября 2019, 13:50

Погода в Украине в начале октября 2019 года будет теплой и комфортной.

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В ноябре 2019 года Украину завалит снегом / 1zoom.ru

Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды до конца осени 2019 года. По его словам, нынешнее похолодание продлится недолго – в Украину снова вернется тепло.

Потепление начнется с 23 сентября – столбики термометров поднимутся на 3-4 градуса. Потом с 26-28 сентября вновь пройдет циклон, который принесет в Украину дожди. На Юге Украины температура воздуха составит 17-19 градусов тепла, а в северных областях - от 12 до 14 градусов тепла.

Погода в начале октября 2019 года будет теплой и комфортной.

"С 1 по 3 октября в южных областях Украины температура воздуха вырастет до 19-21 градуса тепла. Но так будет до 10 октября. Потом ожидается резкое похолодание: 12-14 градусов тепла днем будет наблюдаться в южных областях страны, а ночью около 7-8 тепла. А в северных областях и в центре немного прохладнее - 11-13 градусов выше нуля. С 13 октября ожидается еще большее похолодание: ночные температуры в южных регионах составят от 7 до 11 тепла, а на севере - всего 5-7 градусов", - рассказал Леонид Горбань Апострофу.

В конце октября стоит ожидать третью волну похолодания и первые морозы – они накроют северные регионы страны. С 23-25 октября ночные температуры на юге уже упадут до 1-3 градусов тепла, а на севере и в центре будут первые морозы - от +1…+2 градусов до -1…-3 градусов мороза.

4 и 6 октября, 19, 21 октября, а также 27-28 октября Украину накроет дождями, прогнозирует синоптик. А вот последний месяц календарной осени, по прогнозам Горбаня, начнется с относительно теплых температур.

"С 1 по 3 ноября температура воздуха будет 9-11 градусов тепла, потом к 5 ноября температуры понизятся до 6-8 градусов тепла. Такие температуры будут держаться до 10 ноября", - рассказал синоптик.

Дожди ожидаются 7 и 9 ноября. С 12 по 22 ноября уже начинаются стабильные. Снег пройдет 13 и 14 ноября, а ночные температуры будут колебаться в пределах 5-7 градусов ниже нуля.

Читайте такжеКакой будет зима 2019-2020 в Украине: синоптик дал прогноз"Правда, в отдельные дни температура может опуститься и до 9-11 градусов мороза. Такая ситуация может быть 17-18 ноября", - добавил народный синоптик.

Однако в конце последнего месяца осени Леонид Горбань прогнозирует возвращение "плюсовых" температур.

"С 23 ноября - вновь тепло. Это будет 3-4 градуса тепла, и так будет до конца месяца. Дожди в этот период просчитываются на 27-28 ноября", - резюмировал Горбань.

Напомним, на 22 сентября в некоторых регионах Украины объявили штормовое предупреждение, также ожидаются заморозки.

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