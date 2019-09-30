Погода в первую неделю октября 2019: синоптик дал прогноз

Погода в начале октября будет теплой, но дождливой/ 1zoom.ru

Погода в Украине в первую неделю октября будет относительно теплой, однако дождливой. Как прогнозирует синоптик Укргидрометцентра с 1 по 4 октября осадки будут чередоваться с солнцем.

Прогноз погоды на 1 октября

Октябрь-2019 начнется с солнечной погоды в западных, северных, Житомирской и Киевской областях. На остальной территории прогнозируются дожди. В Крыму осадки не ожидаются. Днем по Украине воздух в среднем прогреется до +16...+19, ночью - до +9...+13. В южных областях будет еще теплее – столбики термометров поднимутся до +21… +22 градусов.

Погода в Киеве 1 октября будет солнечной, без осадков. Днем +14…+16, ночью +11…+13 градусов.

Прогноз погоды на 1 октября / Фото Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 2 октября

В среду, 2 октября, погода в Украине улучшится – будет сухо на всей территории Украины. Днем столбики термометров покажут от +19 до +23, ночью от +8 до +11. На юге днем +22...+24, ночью +9...+12.

Погода в Киеве 2 октября будет теплой и солнечной. Днем воздух прогреется до +21…+23 градусов, ночью +9…+11.

Прогноз погоды на 2 октября / Фото Укргидрометцентра

Прогноз погоды на 3 октября

Ближе к концу недели погода в Украине снова начнет ухудшаться. Дожди пройдут почти по всей территории Украины кроме Востока и Юга. Днем температура воздуха на западе будет колебаться от +13 до +15, на остальной территории воздух в среднем прогреется до +19...+22. На Юге будет еще теплее – столбики термометров поднимутся до +22… +24 градусов.

Погода в Киеве 3 октября будет дождливой. Осадки ожидаются и днем, и ночью. Температура воздуха днем +17…+19, ночью +11…+13.

Прогноз погоды на 3 октября / Фото Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 4 октября

Погода в Украине в пятницу, 4 октября, снова будет относительно теплой и влажной. Дожди задержатся во всех регионах кроме восточных и южных областей. Днем температура воздуха опустится и в среднем будет колебаться от +11 до +16. Ночью похолодает до +6…+10.

Погода в Киеве в последний рабочий день недели также будет дождливой. Осадки ожидаются и днем, и ночью. Температура воздуха днем +11…+13, ночью +8…+10.

Прогноз погоды на 4 октября / Фото Укргидрометцентр

Напомним, ранее украинцев предупредили об аномальной погоде в октябре. В частности, в октябре 2019 года обильные дожди не предвидятся, большую часть первой половины месяца в Украине будет солнечно, температура составит +15 +18 градусов.

Кроме того, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды до конца осени 2019 года. По его словам, украинцев ждут снег, морозы и неожиданное потепление.