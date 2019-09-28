В Украину идет потепление: синоптик порадовал летним прогнозом погоды

В Украине 29 сентября прогнозируется до +25 градусов

В воскресенье, 29 сентября на западе Украины ожидается ясная погода, ночью дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +15…+23 градуса.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в северных регионах страны будет облачно с прояснениями, вероятен дождь. Температура воздуха ночью +6…+13 градусов, днем +14…+19 градусов.

В центральных областях ожидается облачная погода с прояснениями, также прогнозируется дождь. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +14…+20 градус.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +13…+19 градусов.

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В южных регионах страны синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +18…+25 градусов.

В Киеве ночью и в первой половине дня дождь. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +17…+19 градусов.

/ meteo.gov.ua

Погоду в Украине в воскресенье, 29 сентября, будет определять теплый и влажный воздух из Западной Европы. В большинстве областей - дожди, а температура будет колебаться в пределах 15 - 20 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте такжеЗаморозки и резкий скачок температуры: украинцам обещают второе бабье летоПо ее данным, на юге, Закарпатье и Прикарпатье днем будет теплее - до 24 градусов.

Температура ночью будет в пределах 7-12 градусов, почти везде облачно и туманы.

Синоптик прогнозирует, что в воскресенье атмосферный фронт "протянет дожди практически всеми областями, поэтому будет преобладать влажная погода, но с прояснениями". Ветер южный, юго-западный, 5 - 10 м/с.

В Киеве дожди ночью и утром, температура до +19.

Как рассказал Апострофу начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Владислав Билык, в ближайшие дни в Украине ожидается постепенное повышение температуры.

"В воскресенье температура ночью составит 7-14 градусов тепла, днем - 15-20 градусов, а в южных областях - до 25 градусов тепла. 30 сентября ожидается повышение дневных температур в Украине на 2-4 градуса", - добавил Билык.

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Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде до конца осени.