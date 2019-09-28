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Украинцев согреет бабье лето: синоптик рассказал, когда придет осеннее тепло

28 сентября 2019, 06:20

Часть Украины накроют дожди.

лето, осень, бабье лето
В конце сентября на востоке и юге Украины ожидается потепление

В Украине синоптики прогнозируют бабье лето. В конце сентября на востоке и юге Украины ожидается потепление.

По прогнозу специалистов Украинского гидрометцентра, при этом часть страны накроют дожди.

"Бабье лето" - это относительно длительный период теплой и сухой погоды. Но часть Украины накроют дожди. Но на юге и востоке страны сохранится тепло, температура воздуха будет держаться в пределах 18-23 градусов, пишут vesti.ua.

Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде до конца осени.

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