Украинцев согреет бабье лето: синоптик рассказал, когда придет осеннее тепло

В конце сентября на востоке и юге Украины ожидается потепление

В Украине синоптики прогнозируют бабье лето. В конце сентября на востоке и юге Украины ожидается потепление.

По прогнозу специалистов Украинского гидрометцентра, при этом часть страны накроют дожди.

"Бабье лето" - это относительно длительный период теплой и сухой погоды. Но часть Украины накроют дожди. Но на юге и востоке страны сохранится тепло, температура воздуха будет держаться в пределах 18-23 градусов, пишут vesti.ua.

Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде до конца осени.