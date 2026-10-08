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Что такое Optima

Сеть предоставляет услуги по размещению, ресторанное обслуживание, конференц-сервис, отдых на курортах и путешествия по Украине. Общие принципы работы сети - стандарты обслуживания, обучение сотрудников и регулярный контроль качества.

История и принципы работы

В 2023 году в Украине была представлена Optima Hotels & Resorts - гостиничная сеть, объединяющая городские, деловые и курортные форматы размещения.

В работе с гостиничными партнерами компания сочетает операционное управление, автоматизацию, маркетинг, обучение сотрудников и контроль качества сервиса. Общие стандарты охватывают работу стойки регистрации, подготовку номеров и ресторанное обслуживание. Сотрудники проходят адаптацию и обучение, а отели - проверки качества.

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1 июня 2026 года открылся "Житомир by Optima" на 105 номеров, в том числе апартаментов для длительного проживания. В отеле предусмотрены укрытия и адаптированные номера для гостей с ограниченной подвижностью. В сентябре 2026 года в Черновцах открылся отель Optima Collection Renaissance.

Отели, бренды и география

Optima - отели с акцентом на доступную стоимость и необходимые для путешествия удобства.

Optima Collection - городские и туристические отели повышенного комфорта, которые компания позиционирует в сегменте 4 звезды.

Raziotel - эконом-формат для деловых поездок с акцентом на базовые услуги и рациональные расходы.

VitaPark - курортные отели для семейного, активного и оздоровительного отдыха. Набор услуг зависит от объекта.

Campus - проживание с коворкингом для путешественников и гостей, работающих удаленно.

Alliance City - партнерские городские отели для бизнес-гостей с удобным расположением и транспортным сообщением.

Alliance Resorts - партнерские курортные и загородные отели для индивидуального отдыха и корпоративных мероприятий.

Каталог сети охватывает 21 область Украины и Киев. По состоянию на 29 сентября 2026 года - 62 объекта в 37 городах и курортных населенных пунктах, включая партнерские отели Alliance. Среди локаций - Киев, Львов, Днепр, Одесса, Харьков, Черновцы, Ужгород, Житомир, Полтава, Ровно и Луцк, а также Ждениево, Поляна, Трускавец и Сатанов.

В 2024 году сеть сообщила об открытии Optima Collection Черновцы на 58 номеров, присоединении "Подол Плаза" в Киеве на 56 номеров, запуске Campus Inspire в Хмельницком на 54 номера с коворкингом. 13 января 2025 года в Луцке открылся в тестовом режиме отель Optima Collection River Park с номерным фондом на 86 номеров.

Услуги и стандарты обслуживания

Optima MICE организует деловые мероприятия и предоставляет конференц-залы, техническое оборудование, проживание, питание и сопровождение менеджера. Например, Optima Dworzec во Львове располагает залами на 100 и 130 участников, Житомир by Optima - на 80, 120, 180 и 300.

Курортные услуги включают семейный досуг, бассейны, спортивные занятия и SPA в зависимости от отеля. В VitaPark Карпаты и VitaPark Поляна представлены детские комнаты, анимация, мастер-классы и размещение спортивных групп.

Туристическое направление Optima Travel Ukraine предлагает экскурсии и путешествия по Украине. На странице брендов также представлен винодельческий проект Odesos.

Для работы с корпоративными заказчиками сеть использует Uspacy: CRM хранит контакты и историю взаимодействия, а задачи и рабочие группы помогают менеджерам планировать дела и отчитываться. CRM - это система управления отношениями с клиентами. В декабре 2025 года Optima также сообщила о запуске Telegram-бота с подтверждениями бронирований и информацией для гостей.

Работа в условиях войны

Среди примеров восстановления сети - отель в Николаеве. В сентябре 2024 года Optima сообщила о восстановлении 28 номеров и запланированном возобновлении приема гостей с 16 сентября. Отель Optima Сумы также восстановил работу и продолжает принимать гостей после вражеского попадания 27 февраля 2026 года.

Отдельное направление - условия пребывания во время воздушных тревог. В частности, в каждом отеле предусмотрены адаптированные номера для гостей с ограниченной подвижностью.

Помощь военным и гражданским

По информации компании, с начала полномасштабного вторжения на оборудование, амуницию и медикаменты для ВСУ направлено 11 586 899 грн. В публичном отчете сети за июнь 2025 года среди примеров поддержки приведены FPV-дроны, тепловизоры, зарядные станции, медикаменты и ремонт военных автомобилей.

За помощь компании поблагодарили военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 2-го учебного батальона 199-го учебного центра ДШВ, 48-й отдельной артиллерийской бригады и батальона беспилотных систем "Стрикс" 47-й ОМБр "Магура". Благодарности также поступили от 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана НГУ, 98-го отдельного батальона и воинской части А4005. В документах от подразделений ДШВ отмечена систематичность материальной поддержки.

Компания также участвовала в благотворительных мероприятиях по обеспечению военных. Управление государственной охраны Украины выразило благодарность её коллективу за организацию мероприятия по приобретению системы РЭБ для подразделения специального назначения. Сеть также поддерживала благотворительные гастровечера, в частности в Кропивницком осенью 2024 года и в Черкассах весной 2025 года.

Помощь гражданскому населению включала передачу постельного белья для детей из прифронтовых территорий через благотворительную организацию "Джерело медикал", которая в 2024 году отметила сеть благодарностью. В августе 2026 года Optima сообщила о бесплатном размещении пострадавших от российского удара в львовских отелях "Медиваль" и "Дворжец".

С начала войны компания предлагает военнослужащим скидку 10% на проживание при предъявлении документа, подтверждающего статус. Для участников боевых действий предусмотрена возможность совмещения с другими актуальными предложениями.

Экономический вклад и команда

ООО "Оптима Хотел Менеджмент" возглавило отраслевой рейтинг Atlas Бизнеса из 100 компаний по выручке за 2025 год в сфере деятельности отелей и аналогичных средств временного размещения. Показатель компании составил 809,36 млн грн.

По данным компании, с 24 февраля 2022 года она уплатила более 422 млн грн налогов в государственный и местные бюджеты Украины. По состоянию на сентябрь 2026 года обеспечивает рабочими местами 1096 граждан Украины.

Обучение сотрудников организовано, в частности, через LMS Collaborator - платформу, где размещаются курсы и проверяются знания. Новички проходят вводный тренинг и курс своего подразделения, далее обучаются на вебинарах и под руководством наставников. Периодические аттестации позволяют проверять усвоение материала в командах различных отелей.

Партнерства и социальные сети

Управляющая компания сети, ООО "Оптима Хотел Менеджмент", является одним из основателей и участников Ассоциации отелей и курортов Украины - Ukrainian Hotel & Resort Association (UHRA).

Укрзализныця. Пассажиры "Укрзализныци" и внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить скидки от 10% до 15% на проживание в отелях сети Optima Hotels & Resorts. Скидка для пассажиров: 10% скидки на проживание при предъявлении билета "Укрзализныци", в том числе бумажного билета, приобретенного в кассе. Скидка для ВПЛ: 15% скидки на проживание в отелях сети Optima Hotels & Resorts, доступных через специальные предложения в мобильном приложении "Укрзализныци".

Новая почта. Услуга "Свободные руки", объявленная в сентябре 2025 года, позволяет оставить багаж в отеле и получить его в отделении Новой почты в городе назначения. Гость оформляет отправку через QR-код на стойке регистрации, маркирует чемодан номером накладной и передает его сотруднику отеля.

Visit Ukraine. Сотрудничество, объявленное в феврале 2025 года, сочетает туристические маршруты и организационное сопровождение Visit Ukraine с проживанием в отелях Optima на специальных условиях. Среди первых направлений названы Львов, Трускавец и Закарпатье.

YASNOЛОВ. В 2024 году Optima присоединилась к программе вознаграждений для клиентов YASNO. Бонусы за своевременную оплату электроэнергии и электронные счета можно было обменять на промокоды Optima. В рамках объявленного предложения 300 бонусов давали скидку 15% на проживание, 200 - скидку 15% на подарочный сертификат.

Социальные сети:

Программы лояльности

В сети представлены три программы лояльности. Optima Club позволяет накапливать бонусы за проживание, оплаченное лично: 10%, 15% или 20% в зависимости от уровня участия, и использовать их в отелях и ресторанах-участниках. Optima Priority Guest предоставляет гостям компаний-партнеров привилегии уровней Silver и Gold, в частности возможность повышения категории номера и скидки на дополнительные услуги. Optima Corporate Guest предусматривает скидки для деловых путешественников. Начисление бонусов и привилегии зависят от программы, тарифа, способа бронирования и доступности услуг.

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