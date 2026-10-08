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Еще очень горяча: Тони Брэкстон в свои 60 удивила новым фото

Алена Кюпели
8 октября 2026, 14:20
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Популярная американская певица похвасталась фигурой и телом в свои 60 лет.
Тони Брэкстон поделилась свежими фото
Тони Брэкстон поделилась свежими фото / Коллаж Главред, фото Instagram/tonibraxton

Кратко:

  • Как сейчас выглядит Тони Брэкстон
  • По какому поводу она поделилась новой фотосессией

Американская певица Тони Брэкстон доказала, что возраст для нее - всего лишь цифра. 7 октября обладательница нескольких премий Grammy отметила 59-летие и по этому случаю устроила эффектную фотосессию.

Звезда опубликовала серию снимков в Instagram, на которых предстала в весьма смелом образе. Брэкстон позировала в облегающем черном боди с прозрачными вставками и туфлях на высоких шпильках с перьями. Образ дополнили крупные браслеты, кольца и объемная прическа с кудрями в духе Дайаны Росс.

видео дня

Певица не стала скрывать своего отношения к возрасту и подчеркнула, что по-прежнему чувствует себя привлекательной.

"Каждая складочка. Каждая морщинка. Если это зависит от меня… я все еще чувствую себя сексуальной", - написала Брэкстон, добавив: "Мне сегодня почти 60! С днем рождения меня!"

Публикацию артистки сразу поддержали знаменитые друзья и родственники. Ее сестра Тамар Брэкстон оставила восторженный комментарий, а певица Бренди поздравила Тони с днем рождения и назвала ее прекрасной. Своими теплыми словами также поделилась мать Бейонсе Тина Ноулз.

Не остался в стороне и супруг певицы - рэпер Birdman. Он опубликовал совместный снимок с Тони из той же фотосессии и поздравил жену с 59-летием.

Брэкстон и Birdman знают друг друга еще с подросткового возраста, однако романтические отношения между ними начались значительно позже. Певица ранее рассказывала, что рэпер всегда поддерживал ее и помогал ей чувствовать себя комфортно в отношениях.

Тони также открыто говорит о жизни с волчанкой. По словам певицы, из-за заболевания она долгое время испытывала неуверенность в себе и боялась, что мужчина не захочет связывать жизнь с женщиной, которой может потребоваться дополнительная забота.

Нынешняя фотосессия стала для Брэкстон продолжением традиции отмечать свои дни рождения эффектными снимками. Еще несколько лет назад она также публиковала весьма откровенные фотографии по случаю личного праздника.

В свои 59 лет певица явно не собирается отказываться от ярких образов и внимания к своей внешности. Напротив, Брэкстон использовала день рождения как повод заявить о принятии себя - вместе с возрастом, морщинами и всеми изменениями, которые приходят с годами.

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