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Заморозки и резкий скачок температуры: украинцам обещают второе бабье лето

27 сентября 2019, 04:40

В последние дни сентября столбики термометров постепенно начнут подниматься.

погода, бабье лето
В Украине ожидается потепление

В ближайшие дни погода в Украине существенно не изменится, заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее прогнозу, в ночь на 27 сентября по всей стране, кроме востока, а днем — в южной части местами небольшие дожди.

"На востоке в ближайшие две ночи возможны заморозки на грунте и в воздухе. Дневная же температура в Украине будет колебаться в пределах 12—18 градусов тепла", - рассказала она в комментарии Фактам.

Читайте такжеУкраину заморозит и завалит снегом: синоптики дали неожиданный прогноз на осеньГоленя прогнозирует, что в выходные по всей стране возможны небольшие дожди, на западе воздух прогреется до 22—23 выше нуля: "30 сентября будет преимущественно сухо. Ночная температура ожидается 7—12 градусов тепла, днем — 15—20 выше нуля. На юге, в Закарпатье и Прикарпатье столбики термометров могут подняться до отметки плюс 23 —25 тепла".

Как рассказал народный синоптик Владимир Деркач, конец сентября принесет похолодание и дожди.

"Третья декада сентября начнется с похолодания и дождей, возможно, сильных", — прогнозирует он. 

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Он говорит, что в последние дни сентября столбики термометров, постепенно начнут подниматься, но это потепление будет сопровождаться дождями.

Читайте также"Небывалые холода": температура воздуха в Киеве резко упадет – синоптик"Начало второго осеннего месяца порадует хорошей погодой, правда, возможны небольшие дожди в начале и в конце первой десятидневки. А температура будет довольно комфортной как для октября. Вторая декада порадует коротким потеплением, так называемым бабьим летом. В конце этой декады придет похолодание, по ночам возможен даже небольшой мороз, днем воздух будет немного прогреваться. Это похолодание продлится до начала третьей декады октября, после чего основательно потеплеет. Так что будет и второе бабье лето", - добавил Деркач.

Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде до конца осени.

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