"Бабье лето" пришло в Украину: синоптик обещает потепление до +23

Погода в Украине с 12 по 14 октября будет солнечной / 1zoom.ru

В Украину пришло "бабье лето". Погода в Киеве и в Украине в выходные с 12 по 14 октября 2019 года будет солнечной теплой и комфортной - местами воздух прогреется до +23 градусов.

Сегодня, 12 октября, теплее всего будет в западных областях. Днем столбики термометров поднимутся до +18...+21 градуса, ночью похолодает до +5...+8 градусов. Ветер по Украине ожидается юго-западный 5-10 м/с. В течение суток осадки не прогнозируются. В Центре, на Севере и на Юге, а также в восточных областях днем ожидается +14...+16 градусов, ночью +5...+7. В Крыму - также без осадков. Воздух днем прогреется до +17...+19 градусов, ночью +6...+8.

Прогноз погоды на 12 октября / Укргидрометцентр

Погода в воскресенье, 13 октября, порадует теплом. Столбики термометров по всей Украине поднимутся до +20...+22 градусов, ночью +6...+10. И днем, и ночью осадки не ожидаются. Ветер по Украине - юго-западный 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 13 октября / Укргидрометцентр

14 октября "золотая осень" все еще задержится на территории Украины. Воздух прогреется до +18...+22 градусов, ночью +7...+10. Без осадков, ветер юго-западный 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 12 октября / Укргидрометцентр

Погода в Киеве с 12 по 14 октября 2019 также будет комфортной. Прохладнее всего будет в субботу - воздух прогреется до +15...+17 градусов днем и +6...+8 - ночью. Далее "плюсы" будут расти до +19...+21 градуса.

Синоптик также предупреждает, что 12-15 октября в Донецкой, Запорожской, Одесской, большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на октябрь 2019 года и пообещал, что во втором месяце осени ожидаются еще два периода "бабьего лета".