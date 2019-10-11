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Мощная борьба Lizbeth и Quentino: какой будет погода на выходных в Украине

11 октября 2019, 18:37

Заодно Диденко анонсировала, когда включат отопление в Киеве в 2019 году.

Какой будет погода на выходных в Украине
Какой будет погода на выходных в Украине / 1zoom.ru

Погода в Киеве и Украине 12-13 октября 2019 будет "лучше не бывает", заверила синоптик Наталья Диденко.

Мощная борьба антициклона Lizbeth и циклона Quentino сформирует погоду сухую и солнечную.

Термометры в субботу покажут +15-20 градусов, свежее будет на северо-востоке - около +13-17 градусов. Однако на севере и западе страны возможны штормовые предупреждения из-за усиления юго-западного ветра.

В воскресенье Украина прогреется до +18-23 градусов.

Читайте такжеПокровская суббота 2019: что нельзя делать в этот поминальный деньПогода в Киеве 12-13 октября будет сухой. Суббота выдастся облачной и ветреной, а вот воскресенье порадует солнцем, да и ветер ослабнет.

Термометры покажут от +16 градусов в субботу до +20 градусов в воскресенье.

Температура воздуха максимально составит 12 октября около 16 градусов, а 13 октября около +20 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на октябрь 2019 года и пообещал, что во втором месяце осени ожидаются еще два периода "бабьего лета".

Когда включат отопление: Киев 2019

По данным Диденко, горячих батарей киевлянам в ближайшие дни ждать не стоит.

"…всю следующую неделю средняя суточная температура воздуха будет превышать +8 градусов", – пояснила эксперт.

Читайте такжеКогда включат отопление украинцам в 2019 годуНапомним, украинцам повышают тарифы на газ до "рыночной цены". Как собираются повышать цены на газ для населения Украины, уже пояснили в Нафтогазе.

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