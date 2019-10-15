Температурный рекорд: украинцев ждет новый погодный сюрприз

Погода в Киеве и Украине 16-10-2019 продемонстрирует рекорды Европы – синоптик / 1zoom.ru

Погода в Украине 16 октября 2019 похвастается едва ли не температурным рекордом Европы за этот день.

Украинцев ждет +18-24 градусов, заверила синоптик Наталья Диденко. Прохладными будут разве что ночи: порядка +6-12 градусов.

Для сравнения: жителей Испании и Франции ждут лишь "жалкие" +10-15 градусов.

Дождей синоптик в Киеве и Украине в целом тоже не обещает. Зато в украинские пейзажи потихоньку наползают туманы. Особенно это касается востока, юга, центра и округов Карпат.

Читайте такжеМагнитные бури в октябре 2019: ни сна, ни покоя с первого дняПогода в Киеве 16 октября 2019 обещает теплынь до +20 градусов и ясное небо.

"Такая погода продлится до конца недели, с небольшими колебаниями температуры воздуха", – спрогнозировала Диденко.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на октябрь 2019 года и пообещал, что во втором месяце осени ожидаются еще два периода "бабьего лета".