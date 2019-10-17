"Аномалии природы": в Киеве зацвели сакуры, опубликованы фото

В столице сакуры зацвели на одном из бульваров.
В Днепровском районе Киева зафиксирована природная аномалия - осенью зацвели сакуры.
Сакуры зацвели на бульваре Верховной Рады, говорится на странице коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района в Facebook.
В КП также показали фотографии цветущих деревьев. Десятки интернет-пользователей оставили под снимками лайки.
"Аномалии природы - это когда и осенью можно насладиться весенним цветением сакур… Успейте сделать фото", - посоветовали в предприятии.
Ранее сообщалось, что в Украине на прошедших выходных - 12-13 октября, были побиты два температурных рекорда. Синоптик отметил, что 13 числа среднесуточная температура воздуха впервые за 139 лет достигла отметки в +16,6 градусов.