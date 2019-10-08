Когда в Украину придет бабье лето-2019: синоптик назвал дату

Бабье лето в Киеве: воздух прогреется до 20 градусов тепла / Фото УНИАН

Народный синоптик Леонид Горбань обещал, что в октябре 2019 года украинцев ждут аж два бабьих лета. Похоже, что первое из них наступит уже в ближайшие выходные 12-14 октября. Такой прогноз погоды сделал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

По его словам, в этот период температура воздуха по всей территории Украины будет разной. Столбики термометров поднимутся от +15 градусов на севере до 23 градусов - на Юге, цитируют Мурмыло украинские СМИ.

Что касается температуры воздуха в период с 12 по 14 октября, то в зависимости от региона она составит приблизительно 8-13 градусов выше нуля.

Погода в Киеве в ближайшие выходные будет очень комфортной. Воздух прогреется до 20 градусов тепла.

Напомним, ранее существенное потепление с 13 октября прогнозировала и синоптик Наталья Диденко. Однако, до приятных "плюсов" еще нужно дожить – в ближайшие ночи синоптики обещают заморозки до -5 градусов.