Ухудшение погоды в Украине: ночью ударит -5

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды / Фото УНИАН

Со среды, 9 октября, постепенно начнет заходить потепление, а пока что погода в Украине будет определяться воздушной массой арктического происхождения. В частности, в ГосЧС предупредили, что ночью температура воздуха опустится до "минусов".

Как сообщает синоптик Укргидрометцентра, ночью 9 октября в восточных, центральных (кроме Винницкой) и южных (кроме Одесской) областях ожидаются сильные заморозки в воздухе от 0 до -5 °. Холодно будет и ночью 10 октября - в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы от о до -3°.

Прогноз погоды на 9 октября

Прогноз погоды на 10 октября

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на октябрь 2019 года и пообещал, что во втором месяце осени ожидаются еще два периода "бабьего лета". По еще одному прогнозу, погода в Украине в период с 21 по 31 октября будет очень холодным - максимальная температура воздуха будет составлять от +10 до +12 градусов. Кроме того, именно в этот период ожидается самый холодный день октября, когда температура воздуха опустится до -10 градусов по Цельсию.