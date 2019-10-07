В Украину придет "ми-ми-ми"-погода: синоптик назвала дату

В Украине потеплеет в воскресенье, 13 октября / 1zoom.ru

Погоду в Украине во вторник, 8 октября, будет определять воздушная масса арктического происхождения. В связи с этим ближайшей ночью ожидается 0…-4 градуса мороза, а на высокогорье Карпат будет еще холоднее. Такой прогноз погоды обнародовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, завтра днем воздух максимально прогреется до + 7… + 12 градусов. Теплее во вторник будет в Крыму, на Запорожье и в Донецкой области - в ночные часы местами предполагается +10… +15 градусов.

Осадки в большинстве областей Украины 8 октября маловероятны, лишь на Харьковщине и Луганщине пройдут небольшие дожди.

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Погода в Киеве 8 октября будет холодной. Ночью ожидается 0…-2 градуса мороза, днем ​​потеплеет до +8…+10 градусов. Без осадков.

Потепление начнется уже в среду. Однако, придет оно не без дождей в середине недели. Уже в воскресенье, 13 октября, украинцы будут радоваться солнечной и теплой "ми-ми-ми"-погоде, резюмировала синоптик.

Facebook Наталья Диденко

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на октябрь 2019 года и пообещал, что во втором месяце осени ожидаются еще два периода "бабьего лета".