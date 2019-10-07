Прогноз погоды на сегодня: синоптик обещает заморозки и дождь со снегом

Синоптик объявил в Украине второй уровень опасности / Фото Униан

Погода в Украине в первый рабочий день новой недели будет не очень приятной. В понедельник, 7 октября, в Украине ожидается довольно прохладная погода, а ночью столбики термометров опустятся ниже нуля градусов.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, сегодня в Украине преимущественно будет без осадков. Днем в южной части – в Одессе, Николаеве, Херсоне и в Крыму - ожидается дождь. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем составит лишь + 1°... +6°. В западных, северных и центральных областях в воздухе заморозки 0°...- 5°, днем столбики термометров поднимутся до +6°-...+11°, в южных, восточных областях и на Закарпатье – до +9°... +14°.

В Карпатах синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, ночью заморозки до -2°, днем температура поднимется до +1°... +3° тепла.

Погода в Киеве сегодня будет ясной, осадки не ожидаются. Ночью - заморозки в воздухе 0°...-2°, днем столбики термометров покажут +7°... +9°.

Фото Укргидрометцентр

Кроме того, синоптики объявили в Украине второй уровень опасности (оранжевый) – погодные условия небезопасные и несут угрозу для населения. В частности, уточняется, что на большей части Украины – на Севере, Западе и в Центре – ожидаются сильные заморозки. В южных и восточных областях – первый уровень опасности (желтый).

Фото Укргидрометцентр

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Напомним, ранее синоптик предупредил об аномальной погоде в октябре - ожидается мороз в -10, снег и густой туман.