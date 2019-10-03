Снег уже в октябре: украинцев напугали морозным прогнозом погоды

В октябре в Украине ожидается мокрый снег и заморозки / Reuters

В Украине ожидается ухудшение синоптической ситуации из-за атмосферного фронта с запада, рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, атмосферный фронт над Украиной будет проходить с 3 по 5 октября и принесет дожди разной интенсивности — от умеренных до грозовых, а также порывистый ветер, скорость которого будет достигать 12—15 метров в секунду.

"Этот атмосферный фронт принесет в Украину холодный воздух. Дневная температура опустится до 10—15 градусов тепла. А 6 и 7 октября упадет до отметок 8—9 градусов. В Карпатах в эти дни может выпасть мокрый снег. Впрочем, до 10 октября существенных осадков в Украине не ожидается. А 10 октября вместе с дождями придет незначительное потепление", - сообщила она в комментарии Фактам.

Читайте такжеСамая лютая зима за 30 лет: синоптики предупредили о Монстре с ВостокаОна также предупредила, что заморозки ожидаются в ночь на 8 октября: "Не только на земле, но и в воздухе: в западных, центральных и северных областях. Дневная температура не будет превышать 8—9 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до отметки 0 и ниже".

В то же время народный синоптик Леонид Горбань, с 1 по 8 октября на юге страны температура будет колебаться в пределах 21—22 градусов тепла, а на севере и в центре столбики термометров покажут плюс 18—19.

"А вот заморозки, по моим подсчетам, возможны только в средине октября. Начиная с 10 октября, в Украину придет резкое похолодание, оно затронет даже Одесскую область. Ночью на юге температура воздуха опустится до плюс 5—7. А на севере с 11—12 октября возможны заморозки. Но самые серьезными заморозками в северных областях стоит ожидать 22—24 октября", - добавил Горбань.

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Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде до конца осени.