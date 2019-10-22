  1. Главная
  3. Украина

Из-за густого тумана в аэропорту Киев отменили несколько рейсов

22 октября 2019, 07:02

Отменили рейсы, которые должны были отправиться в Берлин, Варшаву и Рим.

туман, весна, дорога, погода
Из-за разницы температуры воздуха днем и ночью в Украине ожидаются туманы / Facebook.com

22 октября столицу снова накрыл густой туман. Из-за погодных условий аэропорт Киев имени Сикорского отменил несколько утренних рейсов.  В частности, речь идет о рейсах, которые должны были отправиться в Берлин, Варшаву и Рим. 

Сначала на информационном табло аэропорта появилась информация об отмене рейса авиакомпания WizzAir - борт должен был лететь в Берлин. Пассажиров этого рейса перенаправили в Борисполь, организовав трансфер. Самолет оттуда должен отправиться в 8:30.

Позже появилась информация об отмене авиарейса в Варшаву польского авиаперевозчика LOT. Также отменен рейс в аэропорт Фьюмичино в Риме, который должен был вылететь в 5:25. 

Фото РБК-Украина

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что из-за разницы температуры воздуха днем и ночью в Украине ожидаются туманы. В целом, бабье лето в Украине продержится до конца недели. 

Киев аэропорт туман рейс новости Киева
Сейчас вы просматриваете новость «Из-за густого тумана в аэропорту Киев отменили несколько рейсов». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:44
У Зеленского "слуг народа" хотят проверить на детекторе лжи - нардеп
07:22
"Скоро я всем надоем": Сенцов планирует создать правозащитную организацию
07:02
Из-за густого тумана в аэропорту Киев отменили несколько рейсов
06:59
Чем Украина заплатит за новый транш МВФ мнение
06:39
Ужасные подарки: названы вещи, которые нельзя дарить
06:34
"Подушечки, стиль собачки": Алина Гросу завела сеть огромной грудью
06:20
Астролог сказал, какие самые опасные болезни грозят Близнецам
05:59
Витамин D: эксперты рассказали, стоит ли зимой принимать "солнце в таблетках" Видео
05:34
Модная коса в стиле бохо: как заплести самую красивую косу 2019 - фото Фото Видео
04:50
Семья Гонтаревой скрыла сумму убытков от сгоревшего дома
04:02
Беззаботный интим: эксперт рассказала о правилах секса без обязательств
03:16
Чем заменить свежие овощи зимой: диетолог дала дельные советы Видео
02:34
В Николаеве в неожиданном месте нашли череп человека, опубликованы фото Фото
02:18
"Подсисничек, киси": Участница Топ-модель по-украински показала грудь и завела сеть
01:46
Диетолог разъяснила, как правильно набрать вес
01:31
В России посоветовали НАТО купить учебники по истории
01:10
Постельные опасения: топ-3 самых сильных мужских страхов в сексе
00:55
Цукерберг обвинил Россию во вмешательстве в выборы в США: в Кремле ответили
00:27
22 октября – праздник Божьей Матери и день Якова: что делать, чтоб деньги были Видео
00:08
"Можно поздравить": российская певица получила украинское гражданство Видео
00:00
"Дебилка и невменяшка": Коломойский прошелся по обиженной на шутку Гонтаревой
21 октября, понедельник
23:42
Вертолет чудом не рухнул на дома: подробности гибели Кутового Видео
23:16
Эксперты назвали страны с самым богатым населением
22:49
В России начинают регулярно проводить занятия по изоляции Рунета
22:24
В Украине умер известный парламентский фотограф
21:52
МИД Германии отказывается признавать Голодомор геноцидом - СМИ Видео
21:50
ЧП в Борисполе: из-за выброса вредных веществ не работают терминалы
21:30
Великі Вуйки 2019: смотреть онлайн 9 и 10 серию нового сериала Видео
21:20
Дела Майдана: Рябошапка создал новый департамент ГПУ
21:14
В Болгарии стартовало строительство газопровода в обход Украины
20:52
В Румынии автобус с украинцами слетел с трассы и перевернулся: есть пострадавшие
20:49
У Путина заявили о "провале" подготовки к саммиту "нормандской четверки"
20:40
Гороскоп на завтра: кому грозит "удар под дых", а кому ждать светлую любовь
20:25
Путин и Макрон указали на "безальтернативность" разведения сил на Донбассе
20:22
"Есть свидетели": Чумак пролил свет на амнистию боевиков
19:52
"Сразу же капитулирует": экс-замглавы Генштаба ВСУ предостерег Зеленского
19:47
В Азове резко ответили конгрессменам США на обвинение в терроризме
19:23
Проломленная голова: появились жуткие детали крушения вертолета с экс-министром аграрной политики Фото
18:58
"НАТО не признает оккупацию Крыма": Столтенберг решил посетить Одессу
18:55
Путин назначил Вышинского на государственную должность
18:37
"Милованов – дебил, Бородянский – подонок": Коломойский ответил негодующим министрам
18:28
Анастасия Волочкова похвасталась мохнатой киской
18:19
На Полтавщине разбился вертолет, погиб экс-министр аграрной политики Фото
18:15
Отремонтированная трасса Запорожье-Мариуполь стала рекордом Украины Фото Видео
18:14
Никакой капитуляции: "слуга народа" прояснил ситуацию с законом по Донбассу
18:00
Огнем и мечом: в Чили вспыхнул "майдан" из-за одной гривны Фото
18:00
Британка – самая удачная мужская стрижка 2019, которая идет всем - фото Фото
17:29
Конфликт Анастасии Заворотнюк с дочкой: всплыли подробности
17:28
В КГГА озвучили причины загрязнения воздуха в Киеве Видео
17:20
Психолог указала на причину затяжной бедности
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять