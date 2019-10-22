Из-за густого тумана в аэропорту Киев отменили несколько рейсов

Из-за разницы температуры воздуха днем и ночью в Украине ожидаются туманы / Facebook.com

22 октября столицу снова накрыл густой туман. Из-за погодных условий аэропорт Киев имени Сикорского отменил несколько утренних рейсов. В частности, речь идет о рейсах, которые должны были отправиться в Берлин, Варшаву и Рим.

Сначала на информационном табло аэропорта появилась информация об отмене рейса авиакомпания WizzAir - борт должен был лететь в Берлин. Пассажиров этого рейса перенаправили в Борисполь, организовав трансфер. Самолет оттуда должен отправиться в 8:30.

Позже появилась информация об отмене авиарейса в Варшаву польского авиаперевозчика LOT. Также отменен рейс в аэропорт Фьюмичино в Риме, который должен был вылететь в 5:25.

Фото РБК-Украина

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что из-за разницы температуры воздуха днем и ночью в Украине ожидаются туманы. В целом, бабье лето в Украине продержится до конца недели.