Погода в Украине ухудшится: синоптики предупредили о густом тумане

Киев накрыл туман / Фото УНИАН

Погода в Украине 21 октября будет теплой и сухой. Единственная неприятность, которая ждет украинцев, - это густой туман.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в ближайший час и в первой половине дня в понедельник Украину накроет туман, видимость составит лишь 200-500 м. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

В целом, температура воздуха сегодня днем не опустится ниже 14 градусов. Лишь в Одесской области прогнозируют +14...+16 градусов. На Западе страны будет потеплее - от +19 до +23 градусов. На Востоке столбики термометров поднимутся до +17…+21 градуса выше нуля. Ночью в Украине будет лишь +5...+9 градусов.

Синоптик не прогнозирует на сегодня осадки. Ветер ожидается южный 3-5 м/с.

Погода в Киеве будет сухой и теплой. Температура воздуха днем поднимется до + 20…+22 градусов. Ночью столбики термометров в столице покажут +7...+9 градусов.

Прогноз погоды на 21 октября / Фото Укргидрометцентр

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Напомним, ранее ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, когда заклнчится бабье лето 2019. Ранее сообщалось, что бабье лето 2019 побило два температурных рекорда.