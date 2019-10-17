Как в Африке: синоптик дала прогноз погоды на завтра

"Бабье лето" в Украине продолжается / Reuters

В пятницу, 18 октября, погода в Украине снова будет одной из самых теплых в Европе. Дожди в последний рабочий день недели маловероятны, ожидается много солнца и много синего неба. Такой прогноз в Facebook сделала синоптик Наталья Диденко.

"Что на севере Африки, что в Украине - почти одинаково, днем ​​предполагается +18… +24 градуса", - пишет синоптик.

Диденко предупредила украинцев о туманах – они будут не только немного компенсировать значительный дефицит влаги, но и ухудшать видимость до 300-500 метров. Ветер в пятницу в Украине ожидается южный, слабый.

Погода в Киеве 18 октября будет сухой и ясной. Температура воздуха днем поднимется до +19… +20 градусов.

Что касается ближайших входных, то погода существенно не изменится, резюмировала синоптик.

Фото Facebook Наталья Диденко

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