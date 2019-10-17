Какой будет зима 2019-2020: синоптик дал точный прогноз

Зима 2019-2020 будет снежной и морозной / 1zoom.ru

Народный синоптик Леонид Горбань сделал прогноз погоды на ноябрь-декабрь 2019 и рассказал, когда украинцам стоит ждать прихода настоящей зимы с морозами и снегом.

Погода в Украине в первые дни ноября будет относительно комфортной - температура воздуха днем будет держаться на уровне +10...+14. Затем температура упадет до +6...+9 градусов, рассказал Горбань в эфире ObozTV.

С 12 по 22 ноября в Украине ожидаются слабые устойчивые морозы. Столбики термометров опустятся до -2...-4 градусов, а 17-18 ноября температура будет достигать -9...-11.

"С 23 ноября – вновь потепление, и до конца ноября температура еще плюсовая", – прогнозирует синоптик.

А вот устойчивая зима придет в Украину "четко с 12 декабря". Три-четыре первых дня декабря будет минусовая температура, потом 4-5 дней - плюсовая, термометры покажут +3...+4 градуса. А с 12 декабря и до конца месяца Горбань прогнозирует минусовую температуру.

"Правда, морозы невысокие – где-то -4...-5, -11...-12. И только 24-25 декабря могут достигать -13...-15", – отметил синоптик.

"Зима ожидается с хорошими морозами – весь январь морозный, а февраль будет сильней, чем январь. Там будут достигать до -18...-20. Снег будет идти постоянно. Больших периодов оттепели не наблюдается. Практически вся зима будет очень снежная", – резюмировал Горбань.

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Напомним, минувшими выходными в Украину пришло "бабье лето" 2019 и сразу же побило два температурных рекорда. Синоптики уверены, что это были первые, но наверняка не последние осенние рекорды. Ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на октябрь 2019 года и пообещал, что во втором месяце осени ожидаются еще два периода "бабьего лета".