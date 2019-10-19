Затяжное бабье лето: синоптик рассказал, когда Украину накроют дожди и морозы

Первые морозы придут в Украину в середине ноября

Бабье лето в Украине продержится до конца следующей недели, заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"Днем будет 17−20 градусов тепла, а ночью, конечно, прохладно — 5−8 выше нуля. Из-за этого возможны туманы. На следующей неделе температура может незначительно снизиться. Дневная будет колебаться в пределах 15−17 градусов. А в Одесской и Николаевской областях еще будет плюс 20−22", — рассказала она Фактам.

Синоптик подчеркнула, что в Украине теплая и сухая погода сохранится до 25−26 октября, а уже в следующие выходные в Украину придет настоящая осень — с дождями и холодом.

Читайте такжеСамая лютая зима за 30 лет: синоптики предупредили о Монстре с ВостокаПо прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, существенное похолодание придет лишь в конце октября.

"В четверг, 24 октября, украинцев ждет похолодание на 3−4 градуса. С 25 октября дневная температура будут колебаться в пределах 7−10 градусов, а по ночам ожидается всего 2−3 градуса выше нуля. И до конца месяца потепления больше не будет", - отметил он.

Он добавил, что первые морозы придут в Украину в середине ноября, а настоящую зиму следует ожидать с 12 декабря.

Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде до конца осени.