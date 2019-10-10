Затяжное потепление: синоптик пообещал украинцам бабье лето

Температура воздуха в Украине может подняться до +25 градусов / molbuk.ua

Начавшееся в Украине потепление продлиться достаточно долго, заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Как подчеркнул он в комментарии Обозревателю, этот период вполне можно охарактеризовать как "бабье лето".

"Потепление уже началось с сегодняшнего дня, оно будет продолжаться и будет продолжительным, и его можно назвать бабьим летом", – сказал он.

Синоптик прогнозирует, что в этот период температура воздуха может достигать +20 градусов, а на юге +25 градусов.

"В 20-х числах - 22, 23 и 24 октября - мы ожидаем волну холодного воздуха, которая придет к нам с северо-запада Европы. Она вызовет понижение даже дневной температуры до 8-10 градусов выше нуля в западных, северных и центральных областях", – прогнозирует Кульбида.

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Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала о том, что в Украине ожидается "бабье лето".