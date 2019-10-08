"Тепло набирает обороты": синоптик обнадежила украинцев прогнозом погоды

В Украине ожидается "бабье лето", подчеркнула Наталья Диденко / 1zoom.ru

В Украине 9 октября ожидается прохладная погода, рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, на востоке страны, в центральных областях и даже на юге ближайшей ночью будут наблюдаться заморозки до-5 градусов: "Исключение, то есть, без заморозков, - Одесская область, Винницкая область и Крым. На остальной территории ночью предполагается + 3 + 7 градусов".

В то же время в дневные часы температура воздуха повысится до +12 + 18 градусов.

"На востоке Украины ожидается + 10 + 13 градусов, в северных районах Черниговщины, Сумщины еще местами побудет + 7 + 12 градусов. Однако тенденция, которую несет юго-западный ветер, явно в сторону потепления", - сообщила синоптик в Facebook.

Читайте такжеСамая лютая зима за 30 лет: синоптики предупредили о Монстре с ВостокаОна спрогнозировала, что в среду в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь на севере и западе вероятны небольшие дожди.

"В Киеве среда уже будет теплее. Ночью - без заморозков, + 4, + 5 градусов, а днем ожидается около +12 градусов. Правда, будет облачно и даже небольшой дождь. Но не огорчайтесь, ибо тепло будет набирать обороты", - подчеркнула Диденко.

Она также добавила, что в воскресенье, 13 октября, по предварительным прогнозам, в Украине ожидается "бабье лето": "На Покров, День защитника Украины также ожидается прекрасная погода - без осадков и + 17 + 22 градуса".

/ wetter3.de

Напомним, ранее украинцев напугали морозным прогнозом погоды.