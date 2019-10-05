Заморозит и зальет дождями: украинцев предупредили о мокром снеге

В Украине ожидается холодная и дождливая погода / Униан

В Украине в воскресенье, 6 октября, дожди пройдут преимущественно на Западе и Севере, в районе Карпат возможен мокрый снег.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, температура воздуха составит + 6 + 13 градусов, на Юге и Востоке + 12 + 17 градусов.

Она предупредила, что понедельник, 7 октября, в Украине ожидается преимущественно холодным.

На Западе и Севере и в большинстве центральных областей ночью прогнозируются заморозки, днем +6 +11 градусов. На Юге, Востоке днем до+10 + 16 градусов.

В то же время дожди в ночь на 7 октября пройдут на Востоке Украины. При этом днем в понедельник осадки наиболее вероятны в западных и северных областях, где также вероятен мокрый снег, рассказала синоптик в Facebook.

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В Киеве в воскресенье ожидается, температура + 10 градусов. В понедельник ночью и утром мороз до -3 градусов, днем +6 +8 градусов, добавила Диденко.

/ wetter3.de

Напомним, ранее украинцев напугали морозным прогнозом погоды.