Дожди и мокрый снег: синоптик предупредила украинцев о заморозках и похолодании

В Украине прогнозируют мокрый снег / 1zoom.ru

В субботу и воскресенье, 5 и 6 октября, а также в начале будущей недели в Украине установится холодная погода, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, днем ожидается +7 +12 градусов, ночью местами возможны заморозки, периодические дожди, а в понедельник на Севере и Западе вероятен мокрый снег.

Она подчеркнула, что 5 октября в Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской областях, а также в Днепре дожди обещают быть умеренными и даже сильными. Вместе с тем в центральных областях вероятны локальные осадки.

/ wetter3.de

Синоптик прогнозирует, что в Киеве на выходных прогнозируется + 11 + 14 градусов днем, существенные дожди маловероятны.

/ wetteronline.de

"В понедельник будет особенно холодно, ночью до небольшого мороза, днем +5 + 8 градусов. Не унывайте, потепление еще будет", - добавила Диденко.

Напомним, ранее украинцев напугали морозным прогнозом погоды.