Когда в Украине начнется зима: синоптик дал точный прогноз погоды

Первый снег в Украине выпадет 12-17 ноября

Народный синоптик Леонид Горбань дал точный прогноз погоды в Украине на ближайшие пару месяцев. В частности, он рассказал, когда в Украине начнутся морозы и выпадет первый снег.

Горбань прогнозирует, что первая неделя октября будет теплой, а с 10 числа начнется очередная волна похолодания.

"11-12 октября на севере возможны заморозки. Но самые серьезные из них по северным областям Украины следует ожидать 22-24 октября", - рассказал синоптик в эфире Oboz.TV.

Первый снег в Украине выпадет 12-17 ноября, но он быстро растает. А настоящая зима наступит 15-17 декабря, рассказал народный синоптик.

Читайте такжеСнег, морозы и неожиданное потепление: стал известен прогноз погоды на октябрь-ноябрь 2019Напомним, в Славянске Донецкой области 21 сентября выпал сентябрьский снег. 25 августа на базе отдыха в Лумшорах в Перечинском районе Закарпатской области выпал снег. При этом синоптики не прогнозировали на этот день вообще никаких осадковпо всей территории Украины, кроме Прикарпатья, где ожидались грозовые дожди.