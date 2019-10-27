Погода зимой 2019-2020 в Украине: климатолог удивила прогнозом

Зима 2019-2020 будет относительно теплой / Reuters

Погода в Украине зимой 2020 будет похожа на зимние сезоны прошлых лет. Об этом сообщила климатолог НИИ Гидрометеорологии Вера Балабух. В частности, она прогнозирует, что погода зимой 2019-2020 будет теплой.

"Тенденции последних лет будут характерны и для этого зимнего сезона. С 2014 по 2018 год - самые теплые пять лет на нашей планете, и 2019–2020 года не будут исключением. В октябре в Украине температура воздуха на юге страны доходила до +27 градусов, что нехарактерно для нашей страны. Сейчас очень прогрелись Тихий океан, север Атлантики, Средиземное море, а это влияет на атмосферные процессы, играет большую роль в балансе тепла и влаги в Украине", - цитируют климатолога Вести.

Балабух прогнозирует, что температура воздуха зимой 2019-2020 будет на один-два градуса выше, чем в начале этого века, когда зимы были очень теплые. Хотя без морозов не обойдется, однако они будут кратоковременными. Что касается осадков, то, по прогнозам, их количество нынешней зимой будет таким же, как и всегда.

"Но с учетом того что температура будет более высокой, чем обычно, осадки будут выпадать в виде дождя или мокрого снега, особенно в центральных и южных областях Украины. А значит, надо быть готовым к гололеду, налипанию мокрого снега", - предупредила климатолог.

Читайте такжеКакой будет зима 2019-2020: синоптик дал точный прогнозНапомним, с понедельника, 28 октября, в Украине начнется похолодание. Сначала в течение двух дней столбики термометров опустятся до 15 градусов тепла, а потом и до плюс 10. Холоднее всего будет 30 октября - 1, 2 ноября: ночью столбики термометров опустятся до -3, а днем не поднимутся выше 5 градусов тепла. Дожди возможны 28, 29 и 30 октября. В начале ноября, возможно, выпадет небольшой мокрый снег.

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Как сообщал Главред, ранее синоптик обещал украинцам экстремальную погоду зимой. По прогнозам, зима 2019-2020 будет отличаться нестабильной погодой. В декабре стоит ожидать дожди и мокрый снег, а в начале января Украину накроют сильные морозы.