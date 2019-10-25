Украину завалит снегом: синоптик предупредил о скорых морозах

В Украине температура поднимется до +14 +19 градусов

В Украине теплая погода продержится до выходных, сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее прогнозу, до конца текущей недели в Украине температура составит +14 +19 градусов, на западе местами воздух прогреется до +24 градусов.

"А в понедельник, 28 октября, начнется снижение температуры. Сначала в течение двух дней столбики термометров опустятся до 15 градусов тепла, а потом и до плюс 10. Холоднее всего будет 30 октября — 1, 2 ноября: ночью, до минус 3, а днем не выше 5 градусов тепла. Дожди возможны 28, 29 и 30 октября, а с похолоданием в начале ноября, возможно, даже выпадет небольшой мокрый снег", - рассказала она Фактам.

Читайте такжеПогода в Украине ухудшится: синоптики предупредили о густом туманеВ свою очередь народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что в конце октября в Украине ожидается похолодание: днем температура воздуха будет немногим выше 0 градусов.

Он отметил, что последняя декада месяца будет холодной, однако в самом конце снова придет потепление.

"А вот начало ноября прогнозируется относительно погожим, правда, время от времени возможен небольшой дождь. На протяжении первой декады ноября и днем и ночью будет плюсовая температура. Вторая декада окажется холодной, возможны ночные морозы, в это время в Украину придут холода и осадки. В середине ноября на несколько дней потеплеет, а потом снова придет холод, который напугает осадками в виде снега. Похолодание захватит и третью декаду месяца. Ожидаются осадки разной интенсивности, в некоторые дни — очень сильные. Температура воздуха будет минусовой", - добавил Деркач.

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Напомним, ранее был опубликован экстремальный прогноз погоды на зиму.