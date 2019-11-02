Температура выше нормы: синоптик порадовал украинцев прогнозом погоды

В Украине ожидается потепление

На следующей неделе в Украине ожидается потепление, заявил начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

"Оно будет не очень длительным. Правда, для ноября это не очень типичная синоптическая ситуация", - рассказал синоптик в комментарии Апострофу.

В целом же в ноябре средняя месячная температура ожидается на уровне от 0 до 8 градусов тепла, а в горных районах от 6 до 7 градусов с отметкой "плюс".

"В северо-западной половине страны эти показатели близки к средним многолетним значениям, а на остальной территории несколько выше средних многолетних значений", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеСамая лютая зима за 30 лет: синоптики предупредили о Монстре с ВостокаКак подчеркнули в Укргидрометцентре, в воскресенье, 3 ноября, небольшие ожидаются в западных и местами в северных областях, на остальной территории без осадков.

Ночная температура будет 0...+5 градусов, дневная +7 +12 градусов, на юге Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье воздух прогреется до +16 градусов, лишь в восточной части страны еще задержится холод, ночные минимумы там составят -3...-8 градусов, дневные максимумы +4 +9 градусов.

В Киеве же в ближайшие дни ожидается погода без осадков, лишь ночью 3 ноября местами пройдет небольшой дождь. В воскресенье, 3 ноября, температура воздуха начнет повышаться, ночью ожидается +3 +5 градусов, днем +10 +12 градусов.

Напомним, ранее был опубликован экстремальный прогноз погоды на зиму.