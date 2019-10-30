Морозы, снег и гололед: синоптик рассказал о суровой погоде в ноябре

В ноябре в Украине прогнозируют до -11 градусов / 1zoom.ru

В начале ноября в Украине ожидаются дожди, но температура будет плюсовой, рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его прогнозу, с 12-13-го по 21-22 ноября ожидаются морозы, ночью даже до 9-11 градусов ниже нуля, днем минус 3-5 градусов.

"По 10 ноября на большей части Украины нас ожидают плюсовые температуры, днем 5-8 градусов, 3-4 ноября может быть даже до +11 в зависимости от региона, на юге теплее, на севере и востоке прохладнее. А вот с 11 ноября будет резкое похолодание, и по 22 будут минусовые температуры, самые низкие - 16-17 ноября, может быть даже 9-11 мороза, но в основном 4-6 градусов мороза. С 22 числа вновь ожидается возвращение к плюсовой температуре и до конца месяца морозов не будет, но прохладно - 2-4 градуса тепла. А 30 ноября - около нуля. Чуть теплее на юге - там морозы продержатся всего три-четыре дня в середине месяца. Да и в остальные дни погода на юге окажется на 3-4 градуса теплее, чем в более северных регионах", - сообщил он Сегодня.

Он также спрогнозировал, что 7-8 ноября в Украине пройдут сильные дожди, а 12-13 ноября ожидается первый небольшой снег с дождем, который должен захватить и Киев. В сочетании с минусовой температурой это означает гололед на улицах и дорогах.

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Он добавил, что еще один циклон стоит ждать в конце ноября. Обильные дожди пройдут 27-28 ноября и вызовут понижение температуры до нуля градусов.

Напомним, ранее был опубликован экстремальный прогноз погоды на зиму.